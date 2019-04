Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schmuck und Geld bei Einbruch erbeutet

Saalburg. Saale-Orla-Kreis. (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag waren unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kulmberg eingebrochen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher ins Haus und durchwühlten vom Erdgeschoss bis in die oberste Etage alle Räume. Die Täter erbeuteten neben einem dreistelligen Bargeldbetrag auch Gold- und Silberschmuck im Wert von ca. 4000 EUR. Unter der Beute waren auch DM- und Euro-Sammelmünzen. Die Kripo Saalfeld führt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell