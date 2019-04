Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike aus Keller gestohlen

Bad Lobenstein. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Ein E-Bike der Marke Merida eigneten sich Diebe zwischen dem 25.03.2019 und dem 31.03.2019 widerrechtlich an. Das schwarze Herrenrad Merida BIG SEVEN eLITE 300 hatte der Eigentümer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Heinrich-Scherer-Platz abgestellt. Wer Hinweise zum Verbleib des E-Bikes im Wert von 1.900 EUR geben kann, wird gebeten, die Polizei in Schleiz unter Tel. 03663/4310 zu verständigen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell