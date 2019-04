Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Räucherware bei Dieben begehrt

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

In der Zeit vom Donnerstagmittag bis Freitagmittag hatte ein Gartenbesitzer einen Räucherofen in Betrieb. Als der Mann nach der Räucherware schauen wollte, musste er feststellen, dass sich ungebetene Gäste schon selbst bedient hatten. Der oder die Täter waren in den Garten im Bereich Spansberg eingedrungen und hatten aus dem Räucherofen ca. 50 Stück zum durchräuchern aufgehängte Knackwürste im Wert von 150 EUR gestohlen. Von den Dieben fehlt bisher jede Spur. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 in Verbindung zu setzen.

