Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte brechen mehrere Briefkästen auf

Sonneberg (ots)

Mehrere Briefkästen brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag in der Friesenstraße und in der Erich-Weinert-Straße auf. Eine Geschädigte konnte angeben, dass mindestens ein Brief entwendet wurde. Zu weiterem Beutegut fehlen bisher die Angaben. Die Sonneberger Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Beobachtungen zu den Aufbrüchen gemacht haben, sie telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

