Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit zu viel Promille unterwegs

Saalfeld (ots)

Mit offenbar zu viel Promille war ein Autofahrer am Sonntagnachmittag in Saalfeld unterwegs. Der 36-Jährige fiel gegen 16.00 Uhr einer Streife auf, als er mit einem Toyota durch den Promenadenweg fuhr. Die Beamten waren misstrauisch, da sie den Mann kurze Zeit vorher zu Fuß getroffen hatten und da roch er erheblich nach Alkohol. Deshalb stoppten und kontrollierten sie den Saalfelder. Ein Atemtest bestätigte die Vermutung der Polizisten. Laut Testergebnis saß er mit 1,7 Promille am Steuer. Deshalb untersagten sie ihm die Weiterfahrt, fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und veranlassten eine Blutentnahme zur genauen Bestimmung der Blutalkoholkonzentration.

