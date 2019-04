Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Missglücktes Einparkmanöver

Saalfeld (ots)

Gehörig schief lief gestern Nachmittag das Einparkmanöver eines Autofahrers in Saalfeld. Der 78-Jährige versuchte gegen 14.00 Uhr, in der Brudergasse rückwärts einzuparken und verwechselte dabei offenbar Gas- und Bremspedal. Deshalb prallte sein Ford zunächst gegen einen Opel Astra und mehrere schwere Betonquader, die er durch die Wucht des Zusammenstoßes sogar verschob. Anschließend stieß er gegen einen Fahrradständer und knallte letztendlich gegen eine Hauswand, an der sein PKW auch stehen blieb. Mit viel Glück wurden keine Personen verletzt. Jedoch entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

