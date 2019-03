Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bad Lobenstein

bei Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung werden 20 Gramm Marihuana festgestellt

Saalfeld (ots)

Am Freitag, gegen 20:15 Uhr, ermittelte die Polizei in Bad Lobenstein nach einer gemeldeten Sachbeschädigung im Rosenweg. Gemeldet wurde ein Jugendlicher, welcher wohl eine Flasche an die Gebäudefassade warf und anschließend mehrere Eternitplatten abriss. Im Zuge der Ermittlungen bei Anwohnern nahmen die Beamten aus einer Wohnung heraus Marihuanageruch wahr. Bei der Kontrolle der Personen wurden bei einem 20 Jährigen (männlich, deutsch) 5 Gramm Marihuana und bei einem 21 Jährigen (männlich, deutsch) 15 Gramm Marihuana festgestellt. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das Marihuana wurde beschlagnahmt.

