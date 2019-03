Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Mopedfahrer heute Morgen bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sonneberg. Der junge Mann befuhr mit seinem Simsonmoped gegen 07.00 Uhr in Seltendorf die Sonneberger Straße. Als vor ihm ein Mercedesfahrer vor einem Fußgängerüberweg bremste, bekam dies der 17-Jährige offenbar zu spät mit. Er geriet beim Bremsvorgang auf nasser Fahrbahn ins Rutschen, prallte gegen das Heck des PKWs und stürzte. Mit schweren Verletzungen kam der Mopedfahrer per Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

