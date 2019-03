Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rentnerinnen bestohlen

Rudolstadt (ots)

Taschendiebe bestahlen am Donnerstag zwei Rentnerinnen in Rudolstadt. In einem Großmarkt am Spielborn griffen sich die Unbekannten gegen 12.15 Uhr die Handtasche einer 75-Jährigen. Die Dame hatte ihre Tasche offenbar an den Einkaufswagen gehängt und war nur kurz abgelenkt, als die Diebe zunächst unbemerkt zugriffen. Unter Umständen dieselben Täter schlugen nur 15 Minuten später in einem Supermarkt in der Schwarzburger Chaussee zu. Dort nutzten sie einen Moment, in dem ein 77-Jährige ihren Rucksack an ihren Rollator hängte und nach Waren schaute. Sekunden später war der Rucksack verschwunden, ohne dass die Dame einen Dieb bemerkte. Die Saalfelder Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise zu tatverdächtigen Personen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen. In diesem Zusammenhang mahnt die Saalfelder Polizei wiederholt zur besonderen Vorsicht. Lassen Sie Wertgegenstände auch beim Einkaufen nie unbeaufsichtigt und legen Sie Geldbörsen oder Handtaschen insbesondere nicht in den Einkaufswagen!

