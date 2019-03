Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Traktorenteile entwendet

Engerda (ots)

Unbekannte stahlen in Engerda diverse Traktorenteile aus einem Betrieb für Landmaschinen. Die Diebe drangen im Zeitraum zwischen dem 23.03.2019 und dem 28.03.2019 in die betroffene Firma ein und entwendeten dort zehn neue hydraulische Oberlenker sowie sechs neue Anhängerkupplungen. Die Teile waren an Neufahrzeugen montiert und wurden durch die Diebe abgebaut und gestohlen. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf über 10 000 Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Saalfeld wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und hoffen auf Zeugenhinweise zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Informationen nehmen die Ermittler der Kripo Saalfeld unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

