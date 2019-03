Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drogen sichergestellt

Sonneberg (ots)

Illegale Drogen stellten Polizisten letzte Nacht bei einem jungen Mann in Sonneberg sicher. Die Beamten kontrollierten den Mann in der Innenstadt und fanden bei ihm unter anderem mehrere Gramm Crystal und Marihuana. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Deutsche festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen derzeit die Beantragung eines Haftbefehls gegen ihn.

