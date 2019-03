Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Mann randaliert in Gemeinschaftsunterkunft

Rudolstadt (ots)

Zeugen meldeten sich am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, bei der Polizei und teilten mit, dass ein Mann in einer Rudolstädter Gemeinschaftsunterkunft randalierte. Vor Ort trafen die Beamten einen scheinbar stark alkoholisierten Bewohner an, der offensichtlich die Einrichtung seines Zimmers demolierte. Unter anderem soll der 35-jährige Nigerianer sein Bettgestell aus dem Fenster geworfen haben, wobei auch ein darunter liegendes Fenster beschädigt wurde. Die Polizisten nahmen den bereits polizeibekannten Mann in Gewahrsam und stellten ihn einem Arzt vor. Dieser wies den Asylbewerber zur weiteren Behandlung zunächst in ein Klinikum ein. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Zur genauen Höhe der entstandenen Sachschäden liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell