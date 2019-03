Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Biber bei Verkehrsunfall getötet

Kaulsdorf (ots)

Zu einem Wildunfall der nicht alltäglichen Art kam es am gestrigen Abend in Kaulsdorf, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Gegen 21.00 Uhr rannte ein Biber unmittelbar vor einem PKW auf die Fahrbahn der Saalfelder Straße. Trotz umgehend eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die betroffene Autofahrerin ihren BMW nicht mehr rechtzeitig stoppen. Der PKW erfasste das Tier, überrollte es und verletzte es so schwer, dass es noch an der Unfallstelle verendete. Die örtliche Feuerwehr rückte im Anschluss aus, um die durch den Kadaver stark verschmutzte Fahrbahn zu reinigen. Die 31-jährige BMW-Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Biber war offenbar aus der direkt neben der Straße fließenden Saale gekommen und hatte versucht, die Fahrbahn in Richtung Ortschaft zu queren.

