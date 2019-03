Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bekannte geschlagen und bedroht

Rudolstadt (ots)

Wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Hausfriedensbruchs und der Bedrohung ermittelt die Saalfelder Polizei gegen einen jungen Mann in Rudolstadt. Der 21-Jährige Syrer steht in dringendem Verdacht, am Mittwochabend eine Bekannte in deren Wohnung aufgesucht, geschlagen und mit dem Tode bedroht zu haben. Die junge Frau konnte per Telefon Zeugen alarmieren, welche ihr zu Hilfe kamen und den Verdächtigen vor weiteren Taten zurückhielten. Als die durch Zeugen hinzu gerufenen Polizisten eintrafen, war der Verdächtige bereits zu Fuß geflüchtet. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige konnte trotz polizeilicher Fahndungsmaßnahmen in der Nacht bisher nicht angetroffen werden.

