Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Mann stürzt an Bushaltestelle

Rudolstadt (ots)

Ein offenbar reichlich alkoholisierter Mann stürzte Dienstagnachmittag an einer Bushaltestelle in Rudolstadt und verletzte sich am Ohr. Nach ersten Zeugenaussagen fiel der 61-Jährige offenbar auf Grund seines Alkoholrausches in der Anton-Sommer-Straße zu Boden und zog sich dabei eine stark blutende Risswunde an einem Ohr zu. Da sich die Person erst nicht helfen ließ und lautstark gegen die Helfer protestierte, riefen diese den Rettungsdienst sowie die Polizei hinzu. Die Einsatzkräfte konnten den Herrn beruhigen und zur freiwilligen Behandlung überreden. Er kam zur weiteren Versorgung per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 3,3 Promille.

