Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto zerkratzt

Rudolstadt (ots)

Einen PKW zerkratzten Unbekannte aktuell im Rudolstädter Ortsteil Schwarza. Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagabend begaben sich die Täter zu dem in der Johannes-Kepler-Straße abgestellten 5er BMW und zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Lackierung der Motorhaube und der Fahrertür. Dabei entstanden Sachschäden in Höhe von rund 2500 Euro. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Falle wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell