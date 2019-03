Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeuge rettet Nachbarin

Knau (ots)

Vor Schlimmeren rettete ein Mann gestern Abend seine Nachbarin in einem Mehrfamilienhaus in Knau, im Saale-Orla-Kreis. Gegen 18.30 Uhr hörte der Mann den Rauchmelder seiner Untermieterin und nahm Brandgeruch im Hausflur wahr. Umgehend ging er zur Wohnung der 58-Jährigen, welche offenbar auf der Couch eingeschlafen war und ihr Essen auf dem Herd vergaß. Der Zeuge weckte die Frau und löschte den brennenden Topf kurzerhand mit einer Decke. So verhinderte er ein Ausbreiten der Flammen und schlimmere Verletzungen seiner Nachbarin, die nur zur Kontrolle ins Krankenhaus kam. In der Küche entstanden nur leichte Sachschäden. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, war der Brand bereits gelöscht. Nach dem intensiven Lüften der Küche und des Treppenhauses war die betroffene Wohnung wieder nutzbar.

