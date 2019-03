Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe auf der Crossstrecke

Lehesten (ots)

Unbekannte Diebe trieben offenbar in der Nacht zum Montag auf einer Moto-Cross-Strecke bei Lehesten ihr Unwesen. Die Täter begaben sich in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag auf das umzäunte Gelände der Rennstrecke. Dort brachen sie gewaltsam zwei Container auf, die als Organisationsbüro und Küche genutzt wurden. Nach den bisherigen Informationen der Polizei entwendeten die Einbrecher eine Musikanlage im Wert von mehreren hundert Euro. Bargeld konnten die Diebe nicht vorfinden, da die Kasse stets geleert wird. Dafür hinterließen die Diebe Sachschäden an Fenstern und Türen der Container. Die Saalfelder Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. In diesem Zusammenhang hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Täterhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

