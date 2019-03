Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schlägerei nach Veranstaltung in der Shed-Halle

Pößneck (ots)

Am Sonntagmorgen um 05:30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, welche zuvor bei einer Musik-Veranstaltung in der Pößnecker Shedhalle waren. Als die beteiligten Personen sich auf den Heimweg machten kam es schließlich auf dem Vorplatz der Shedhalle zu Handgreiflichkeiten. Zwei 27 Jährige und ein 32 Jähriger erlitten dabei leichte Verletzungen. Bei den Tätern handelte es sich um zwei 35 jährige Pößnecker, welche zum Bekanntenkreis der Geschädigten zählen. Während der Aufnahme der Körperverletzung wurde bekannt, dass einer der beiden Täter um 05:40 Uhr auch eine weitere junge Frau verletzte. Diese war jedoch nicht mehr vor Ort und konnte bisher nicht ermittelt werden. Dennoch wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen einfacher und gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden 35 jährigen Pößnecker eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zur unbekannten Geschädigten bitte an die PI Saale-Orla, Tel.:03663 431 0

