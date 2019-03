Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzt

Saalfeld - Leutenberg (ots)

Verletzt wurde ein 67-jähriger Opelfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 08:40 Uhr auf der Landstraße zwischen Kleingeschwenda und Dorfilm. Die 57-jährige Fahrerin eines Pkw VW Passat befuhr die Straße in Richtung Dorfilm. In einer Linkskurve fuhr sie zu weit links, so dass sie mit dem entgegenkommenden Opel Mokka kollidierte. Der 67-jährige klagte über Brustschmerzen und wurde vorsorglich in die Thüringenklinik verbracht, die 57-jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von mehr als 15.000 Euro.

