Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lange Weile

Saalfeld (ots)

Sehr viel "lange Weile" müssen Unbekannte in der Nacht vom Freitag zum Samstag gehabt haben. Auf dem Gehweg des Kreisverkehrs Obere Straße - Sonneberger Straße wurden ca. fünfzig Pflastersteine herausgepult, so dass ein 1,5 x 1 Meter großes Loch im Gehweg entstand. Die Motivationslage der Täter ist völlig unbekannt, da die Pflastersteine vor Ort zurück gelassen wurden. Durch Verantwortliche der Stadt Saalfeld wurden die Steine eingesammelt und der Gehweg notdürftig gesichert. Die Kosten zur Wiederinstandsetzung des Weges sind noch nicht abschätzbar. Personen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell