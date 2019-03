Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vandalismus am Bahnhof

Saalfeld - Rudolstadt (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag schlugen bisher unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben des Bahnhofsgebäudes am Rudolstädter Bahnhof ein. Der genaue Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Betroffen ist das alte Bahnhofsgebäude sowie eine im Gebäude untergebrachte Firma. Personen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell