Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht unter Alkohol und Drogeneinfluss

Sonneberg (ots)

Am Samstag Nachmittag informierte ein Zeuge die Polizei in Sonneberg darüber, dass ein BMW Fahrer in Sonneberg auf der B 89 gegen eine Leitplanke gefahren ist. Dadurch wurde sowohl die Leitplanke als auch sein Auto stark beschädigt. Der Fahrer verließ die Unfallstelle stadteinwärts. Die sofort eingeleitete Fahndung führte zu dem Verursacherfahrzeug, an dem sich keine Kennz. mehr befanden. Ein weiterer Zeuge sah den BMW Fahrer in einen hellen Kleinwagen einsteigen und mit 2 anderen Männern weg fahren. Dieses Fahrzeug konnte auch schnell gestellt werden. Der BMW Fahrer stand unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Die genauen Werte werden aus der anschließend duchgeführten Blutentnahme ermittelt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

