Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kollidiert mit Traktor

Tanna, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 16:10 Uhr befuhr eine 32-jährige Fahrzeugführerin die L3002 in Richtung Schleiz. Vor ihr fuhr ein Traktor mit Anhänger. Etwa 500 m nach dem Abzweig nach Tanna hatte dieser die Absicht nach links auf ein Feld abzubiegen und blinkte. Die Frau deutete dies fehl und setzte zum Überholen an. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, als der Traktor abbog. Alle Personen blieben nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt. Die 6-jährige Tochter der Unfallverursacherin wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es enstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils ca. 2500 Euro.

