Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 18-Jähriger beschädigt unter Drogeneinfluss mehrere Pkw und verursacht hohen Sachschaden

Ranis, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 07:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die Ortslage Ranis in Richtung Pößneck. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er mit seinem Fahrzeug seitlich gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat, welcher daraufhin auf einen davor stehenden Mitsubishi geschoben wurde. Anschließend streifte der BMW seitlich einen Audi und krachte schließlich in das Heck eines Skoda. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen davor stehenden Nissan geschoben.

Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Da ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamine/Methamphetamine reagierte, wurde eine Blutentnahme bei dem jungen Mann durchgeführt und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell