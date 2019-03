Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu mutmaßlichem Exhibitionisten gesucht

Rudolstadt (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Identität eines mutmaßlichen Exhibitionisten, der am Donnerstagnachmittag in Rudolstadt auffiel. Der noch unbekannte Mann soll gegen 14.10 Uhr im Park an der Fröbelstraße seine Hose heruntergelassen und einer Passantin sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Die junge Frau lief weiter und alarmierte im Anschluss die Polizei. Trotz anschließend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige unerkannt flüchten. Die Kripo Saalfeld ermittelt nun wegen des Verdachts Exhibitionistischer Handlungen und sucht Zeugen. Hinweise zum Aufenthalt und zur Identität des Mannes nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen. Der Unbekannte soll ca. 30 bis 35 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß und schlank sein. Er trug blaue Jeans, eine blaue Jacke sowie ein schwarzes Basecap.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell