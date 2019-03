Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rollender PKW verursacht Sachschäden

Königsee (ots)

Sachschäden verursachte ein herrenloser Lieferwagen heute Morgen in Königsee. Gegen 04.30 Uhr war ein Zeitungszusteller mit der Auslieferung von Tageszeitungen beschäftigt, als sich sein Transporter selbstständig machte. Offenbar hatte er den VW Caddy abgestellt und dabei nicht ordentlich gesichert. Der Volkswagen rollte nach dem Aussteigen des Fahrers allein los und krachte gegen drei unweit abgestellte PKWs. An dem Caddy, zwei Skodas und einem Daihatsu entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

