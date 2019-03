Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Falscher Polizist unterwegs

Pößneck (ots)

Als Polizist soll sich am Mittwoch ein noch unbekannter Verdächtiger in Pößneck ausgegeben haben. Gegen 10.30 Uhr habe er in der Gerberstraße einen jungen Mann angesprochen. Dabei warf er dem Zeugen vor, dieser hätte sich an der dortigen Kreuzung gerade verkehrswidrig verhalten, weshalb er nun ein Verwarngeld zahlen müsse. Da der Zeuge zunächst davon ausging, dass es sich um einen echten Zivilpolizisten handelte, zahlte er die angebliche Strafe bar. Als der Verdächtige das Geld jedoch umgehend annahm und ohne Aushändigung einer Quittung zügig davonlief, schöpfte der Zeuge Verdacht und zeigte den Sachverhalt bei der echten Polizei an. Die Beamten der Kriminalpolizei Saalfeld ermitteln nun wegen des Verdachts des Betruges sowie der Amtsanmaßung und suchen weitere Zeugen. Der Verdächtige soll ca. 180 cm groß, 30 bis 35 Jahre alt und kräftig gewesen sein. Er besaß ein europäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch und trug eine viereckige Brille. Des Weiteren besaß der Mann graublonde, kurze Haare, trug schwarze Jeans, ein beiges Hemd sowie schwarze Schuhe. Informationen zur Aufklärung der Tat nehmen die Beamten der Kripo unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell