Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung am Pakettransporter

Saalfeld (ots)

Wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und der Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer Auseinandersetzung an einem Pakettransporter am Donnerstagnachmittag in Saalfeld. Gegen 14.30 Uhr war ein Paketzusteller in der Schwarmgasse unterwegs und ließ seinen Transporter bei der Auslieferung von Paketen offenbar zeitweise unverschlossen am Fahrbahnrand stehen. In dieser Zeit soll laut ersten Zeugenaussagen ein 37-jähriger Verdächtiger in den Transporter gestiegen sein. Dies bemerkte der 41-jährige Zusteller, kehrte zum Fahrzeug zurück und stellte den Verdächtigen zur Rede. Dabei soll es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Männern gekommen sein. In dessen Verlauf soll auch ein weiterer 31-jähriger Mann leicht verletzt worden sein, der nach seinen Angaben nur schlichten wollte. Er schilderte, dass er mit einem Paketscanner ins Gesicht geschlagen wurde. Derzeit wird noch geprüft, ob aus dem Lieferfahrzeug unter Umständen Post gestohlen wurde. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun zu den genauen Abläufen der Auseinandersetzung und sucht dringend weitere Zeugen. Wer das Geschehen am und im Lieferfahrzeug bemerkte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion zu melden.

