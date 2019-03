Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zweiter Tatverdächtiger festgenommen

Saalfeld (ots)

Einen zweiten Tatverdächtigen zu einer gefährlichen Körperverletzung Anfang März in Rudolstadt konnte die Saalfelder Polizei in der Nacht zum Freitag festnehmen. Der 43-Jährige (deutsch) steht in dringendem Verdacht, in der Nacht zum 06. März 2019 einen Mann in Rudolstadt gemeinsam mit einem bereits am 10. März 2019 festgenommenen Bekannten durch Schläge schwer verletzt zu haben. (siehe Medieninformationen der LPI Saalfeld vom 06. und 11. März 2019) Polizeibeamte trafen den bereits amtsbekannten und wegen der Tat am 05. März per Haftbefehl gesuchten Mann im Saalfelder Stadtgebiet an und nahmen ihn umgehend fest. Er verbrachte die letzte Nacht in einer Gewahrsamszelle und wird heute einem Haftrichter in Gera vorgeführt.

