Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer erleidet lebensbedrohliche Kopfverletzungen

Rudolstadt (ots)

Zeugen sucht die Saalfelder Polizei zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag ein Radfahrer in Rudolstadt lebensgefährlich verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr vor der Post in der August-Bebel-Straße, Ecke Marktstraße. Dabei soll ein 88-jähriger Autofahrer mit seinem Renault gegen einen 80-jährigen Radfahrer gestoßen sein. Der Radfahrer, der offenbar ohne Helm unterwegs war, stürzte zu Boden und zog sich in der Folge schwerste Verletzungen zu. Er kam zur weiteren Behandlung per Rettungshubschrauber in ein Klinikum in Bad Berka. Die Polizei ermittelt jetzt zum genauen Ablauf des Unfalls und sucht dringend Zeugen. Informationen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

