Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahranfänger kollidiert mit Leitplanke

Marktgölitz. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Ein 18-Jähriger war am Mittwoch mit seinem VW Polo auf der B85 von Marktgölitz in Richtung Schaderthal gefahren. Nach einer Linkskurve kam der Polo nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit der rechten Fahrzeugseite prallte der Pkw gegen die Leitplanke, kam ins Schleudern und prallte mit der Fahrzeugfront erneut gegen die Leitplanke. Das Auto blieb dann in Fahrtrichtung Probstzella stehen. Der Fahranfänger im Polo war glücklicherweise unverletzt geblieben. Am Polo sowie an mehreren Feldern der Leitplanke entstand Sachschaden.

