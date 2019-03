Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall mit Sachschaden

Eliasbrunn. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Ein Unfall mit Sachschaden ereignete sich am Mittwoch kurz nach 13:00 Uhr in Eliasbrunn. Eine 31-Jährige fuhr auf der Landstraße in Richtung Bad Lobenstein mit einem Mercedes Sprinter hinter einem Pkw Fiat einer 38-Jährigen. Vor der Einmündung nach Oberlemnitz bemerkte die Fiat-Fahrerin einen rechts aus der Einmündung kommenden Pkw mit Anhänger, welcher trotz Vorfahrtregelung nach links auf die Vorfahrtstraße auffuhr. Die 38-Jährige, die sich auf der Vorfahrtsstraße befand, leitete eine Gefahrenbremsung ein, um nicht mit dem anderen Pkw zu kollidieren. Die 31-Jährige im Mercedes bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

