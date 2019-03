Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrüger am Telefon

Bad Blankenburg (ots)

Mutmaßliche Betrüger versuchten am Dienstag per Telefon mehrere ältere Bürgerinnen und Bürger in Bad Blankenburg um ihr Erspartes zu bringen. Bisher sind der Polizei drei Fälle bekannt. In zwei Fällen gaben sich die Anrufer als vermeintliche Polizisten aus und befragten die Rentner am Telefon, ob sie Geld und Wertgegenstände im Hause hätten, die angeblich unbedingt vor Diebstahls geschützt werden müssten. Der Aufforderung, die Wertsachen zur Sicherheit den falschen Polizisten zu übergeben, kamen die aufmerksamen Pensionäre zum Glück nicht nach. Sie bemerkten die versuchte Täuschung und verständigten die Polizei. Im dritten Fall rettete ein aufmerksamer Marktleiter eines Bad Blankenburger Supermarktes einen 64-Jährigen vor einem teuren Fehler. Der Mann wollte am Dienstag im betroffenen Markt Bezahlkarten eines Onlinehandels im Wert von rund 1000 Euro kaufen. Das kam dem aufmerksamen Marktleiter sehr merkwürdig vor. Als der betroffene Kunde dann noch berichtete, dass er die Karten zum Erhalt eines Gewinnspielbetrages benötige, ahnte der Marktleiter den Betrug. Er klärte den 64-Jährigen auf und verständigte die Saalfelder Polizei. Dem Mann hatten Unbekannte rund 40 000 Euro versprochen, wenn er als angebliche Aufwandspauschale vorher die Barcodes für fast 1000 Euro übermittelt. In allen drei genannten Fällen ermittelt die Saalfelder Polizei nun wegen des Verdachts des versuchten Betruges. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten auf weitere Zeugen und möglicherweise selbst betroffene Personen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

