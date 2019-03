Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener legt sich auf Straße

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Besorgte Autofahrer und Zeugen alarmierten gestern Nachmittag die Polizei, als sie in Saalburg-Ebersdorf einen stark alkoholisierten Mann auf der Straße bemerkten. Der junge Mann soll sich gegen 17.00 Uhr mehrfach auf der Fahrbahn der Lobensteiner Straße gelegt haben. Vor Ort trafen die Polizisten einen bereits amtsbekannten, 25-jährigen Libyer an. Da sich der Asylbewerber auch durch die Polizei vor Ort nicht zur Vernunft bringen ließ und ein Atemalkoholtest 2,8 Promille ergab, zog man einen Notarzt hinzu. Dieser wies den verwirrt wirkenden Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik ein.

