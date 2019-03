Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wiese in Flammen

Piesau (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Dienstagnachmittag eine Wiese bei Piesau in Brand. Gegen 17.15 Uhr bemerkten Zeugen Flammen und Rauch Am Rodeberg und alarmierten die Rettungskräfte. Vor Ort brannten eine Weidefläche sowie einige kleine Bäume. Zum Glück konnte die Feuerwehr den Brand innerhalb einer halben Stunde löschen, sodass keine größeren Sachschäden entstanden und auch niemand verletzt wurde. Die Sonneberger Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Da eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, suchen die Beamten Zeugenhinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen. Informationen nehmen die Ermittler der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

