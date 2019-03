Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher im Kindergarten

Sonneberg (ots)

In einen Sonneberger Kindergarten brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende ein. Die Diebe zerstörten eine Fensterscheibe zu dem Objekt in der Köppelsdorfer Straße und verschafften sich so Zugang zu dem Objekt. Im Inneren brachen sie mehrere Räume auf und durchsuchten sämtliche Schränke. Dabei verursachten die Einbrecher Schäden in Höhe von rund 500 Euro und erbeuteten nur rund 20 Euro Wechselgeld. Die Sonneberger Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell