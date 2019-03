Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kirchfenster zerstört

Schleiz (ots)

Mehrere Fenster der Stadtkirche zerstörten Unbekannte aktuell in Schleiz. Zeugen bemerkten am Montagmorgen die offenbar mit Steinen eingeworfenen Scheiben zweier Fenster des Kirchturmes im ersten Obergeschoss. Nach ersten Schätzungen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 400 Euro. Da von den Tätern bisher jede Spur fehlt, sucht die Schleizer Polizei nun Zeugen. Wer in den letzten Tagen verdächtige Personen am Kirchplatz bemerkte oder sonstige Hinweise zu möglichen Tätern liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03663/4310 in der Polizeiinspektion Saale-Orla.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell