Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kollision zwischen Polizeifahrzeug und Fußgänger

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 05:45 Uhr kam es zur Kollision zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Fußgänger. Der 22-Jährige lief zu der Zeit in der Anton-Sommer-Straße und beabsichtigte auf Höhe der Einmündung Albert-Linder-Straße, die Straße zu überqueren. Als der junge Mann auf die Straße trat, fuhr der bis dahin verkehrsbedingt an der Haltelinie der Albert-Lindner-Straße haltende Fahrer des Polizeiwagens an. In der Folge wurde der Fußgänger von der Pkw-Front erfasst und stürzte auf die Straße. Dabei wurde der 22-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell