Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Gorndorf (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung, die sich am Montagabend vor einem Gorndorfer Supermarkt in der Rathenaustraße ereignet haben soll. Gegen 17.45 Uhr soll ein noch unbekannter Täter einen auf dem Parkplatz stehenden 44-Jährigen (deutsch) angegriffen und geschlagen haben. Nach den Schilderungen des Opfers erfolgte der Angriff unvermittelt und ohne erkennbaren Grund, als er gerade ein Bier trank. Der Unbekannte schlug einmal zu, sodass der 44-Jährige nach eigenen Angaben zu Boden stürzte und seine Brille zerbrach. Danach sei der Angreifer mit zwei anderen jungen Männern davongelaufen. Eine genaue Personenbeschreibung zum Täter liegt der Polizei bisher nicht vor. Das Opfer erlitt leichte Schürfwunden im Gesicht und alarmierte nach der Tat die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie keine tatverdächtigen Personen mehr antreffen. Deshalb werden nun weitere Zeugen gesucht. Wer am Montagabend eine Auseinandersetzung vor dem Supermarkt in der Rathenaustraße bemerkte oder Hinweise zum Tatverdächtigen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

