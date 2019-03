Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Holzstapel in Brand gesetzt

Cursdorf. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Zu einem Löscheinsatz mussten am Freitag gegen 20:30 Uhr die Kameraden der Feuerwehren von Schmiedefeld, Oberweißbach und Cursdorf in die Ortsstraße im Bereich zur Einmündung "Dürrer Hügel" ausrücken. Zudem wurde die Saalfelder Polizei zum Brandort alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise einen Holzstapel in Brand setzten. Die ca. acht Raummeter die gelagert waren, befanden sich auf einem umzäunten Privatgrundstück. Der Sachschaden wurde mit 400 EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher des Feuers nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/560 entgegen.

