Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschädigter von Unfallflucht gesucht

Bad Blankenburg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Freitag gegen 05:45 Uhr war es in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 8 zu einem Unfall gekommen. Die Schadensverursacherin, die mit ihrem grauen VW Passat zu der Zeit gegen einen weißen Kleinwagen gestoßen war, hatte sich nicht sofort mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Erst am Freitagnachmittag meldete sie sich in der Saalfelder Dienststelle, nachdem sie den Schaden an ihrem Pkw bemerkt hatte. Da war das andere geschädigte Fahrzeug aber nicht mehr vor Ort. Da es bisher keine Erkenntnisse zu dem anderen Unfallbeteiligten gibt, wird der oder die Betroffene gebeten, sich unter Tel. 03671/560 beim Saalfelder Inspektionsdienst zu melden.

