Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streit eskaliert

Unterwellenborn (ots)

Ein Beziehungsstreit eskalierte am Sonntagnachmittag in einem Wohnhaus in Unterwellenborn. Gegen 14.00 Uhr rief eine junge Frau die Polizei zu Hilfe und schilderte, dass sie gerade durch ihren Freund geschlagen wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der verdächtige 34-Jährige (deutsch) bereits weggefahren. Die Frau hatte ihn selbst vor die Tür gesetzt, nachdem er sie im Streit mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben soll. Zum Glück erlitt die Dame nur leichte Verletzungen. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts der Körperverletzung. Nach ersten Angaben der jungen Frau entstand der Streit, als sie ihn wegen offenbarter Chatkontakte mit anderen Frauen zur Rede stellte.

