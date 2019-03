Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Baum in Flammen

Bad Blankenburg (ots)

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkten Sonntagnacht einen hellen Feuerschein im Stadtpark von Bad Blankenburg und alarmierten die Rettungsleitstelle. Wenige Minuten später waren Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr vor Ort. Im Park stand ein morscher Baum lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr musste den Baumstamm gänzlich fällen und zerteilen, um alle Flammen und Glutnester löschen zu können. Zum Glück wurde niemand verletzt und es entstanden auch keine größeren Sachschäden. Da derzeit noch unklar ist, wer den Baum vorsätzlich oder fahrlässig in Brand setzte, sucht die Polizei Zeugen. Wer Angaben zur Brandursache und zu möglichen verdächtigen Personen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

