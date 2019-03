Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneute Einbrüche im Stadtgebiet Sonneberg

Saalfeld (ots)

Am Wochenende trieben Langfinger in Sonneberg wieder ihr Unwesen. Betroffen waren Gartenhütten in den Kleingartenanlagen "Am Gründlein", "Am Brühl", "Neues Leben" und "Mariensee", im Bereich des Stadions Sonneberg und umliegende Vereinshäuser. Desweiteren wurden Keller in der Schießhausstraße, Dammstraße und Untere Marktstraße angegriffen. Die Polizei bittet darum, dass noch nicht erfasste Tatgeschädigte und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Sonneberg melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell