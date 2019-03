Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reh ausgewichen und gegen Böschung gefahren

Probstzella (ots)

Totalschaden am Fahrzeug ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag um 15.00 Uhr auf der B 85 zwischen Probstzella und Gabe Gottes ereignete. Nach Aussagen des 33-jährigen Nissan-Fahrers sprang plötzlich von links kommend ein Reh auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Fahrer dem Tier aus, kam dabei ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, wo er gegen die Böschung stieß.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell