Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 15.03.2019 kam es gegen 20:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der alten B2 zwischen Dobareuth und Juchhöh. Der Unfallverursacher (männlich, österreichisch, 29 Jahre) fuhr mit seinem Traktor in Richtung Juchhöh und kam aufgrund des Starkregens auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein PKW-Fahrer (männlich, deutsch, 61 Jahre) die entgegenkommende Fahrbahn und kollidierte frontal mit dem Traktor. Der PKW-Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Traktor-Fahrer blieb unverletzt. Zur Bergung der Fahrzeuge wurde eine Vollsperrung der alten B2 für ca. 2,5 Stunden veranlasst. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 40.000,00EUR.

