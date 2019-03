Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfall bei Limbach gesucht

Steinheid (ots)

Am Donnerstagnachmittag rutschte ein schwarzer Opel Astra vor dem Ortseingang Limbach in Richtung Steinheid in den Straßengraben und blieb dort liegen.Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen, die Beobachtungen zu dem möglichen Unfallhergang, die Unfallzeit muss vor 17 Uhr liegen, gemacht haben. Diese melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750.

