Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei warnt vor Betrug mit der Gewinnspielmasche

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Einen 82-Jährigen versuchten in dieser Woche Betrüger am Telefon zum Kauf von Bezahlkarten zu bewegen. Als Anreiz stellte die unbekannte Anruferin einen Gewinn in Höhe von 49.000 EUR in Aussicht. Der Rentner solle dafür bei einem Einkaufsmarkt Bezahlkarten im Wert von 900 EUR besorgen und dem Boten des angeblichen Gewinnbetrages übergeben. Dem 82-Jährigen kam dieser Anruf sehr verdächtig vor, weswegen er folgerichtig seinen Anwalt und die Polizei kontaktierte. Als sich die Betrügerin telefonisch erneut bei dem Rentner meldete, ließ er nicht weiter auf sich einreden und gab ihr zu verstehen, dass er die Polizei einschalte. Daraufhin legte die Betrügerin auf.

