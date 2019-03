Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Deutliche Ansage an Betrüger

Neuhaus am Rennweg. Landkreis Sonneberg. (ots)

In Neuhaus am Rennweg schaffte sich eine 82-Jährige mit einer deutlichen Ansage Betrüger vom Hals. Am Dienstag und Mittwoch wurde die Dame von unbekannten Anrufern kontaktiert, die Vorgaben einen großen Gewinnbetrag an die Rentnerin ausschütten zu wollen. Die Neuhäuserin bewahrte aber kühlen Kopf und lehnte den angeblichen Gewinn von 65.000 EUR ab, da sie selbst wusste, dass sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen hatte. Außerdem kündigte sie an, die Polizei anzurufen, woraufhin der Anrufer das Gespräch unterbrach.

